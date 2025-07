Marco Kroon niet vervolgd voor ingrijpen tijdens protest Bevrijdingsdag

Majoor Marco Kroon wordt niet vervolgd omdat hij ingreep toen actievoerders wilden demonstreren tijdens een toespraak van minister Ruben Brekelmans tijdens Bevrijdingsdag in Wageningen. De zaak tegen hem wordt geseponeerd, net als die tegen vijf demonstranten, meldt het Openbaar Ministerie.

Kroon was te gast bij de herdenkingsbijeenkomst en greep in toen twee demonstranten over de hekken van het afgezette 5 Mei Plein klommen.

Zoals te zien is in deze video:

Het OM vindt dat Kroon het ingrijpen aan de politie had moeten overlaten en dat hij te "voortvarend" heeft gehandeld. "Maar gelet op de omstandigheden is de reactie van Kroon, die als militair gewend is snel te handelen, wel voorstelbaar", aldus justitie, dat in een verklaring "nadrukkelijk afstand" neemt "van het beeld dat het geoorloofd is - of zelfs een plicht - om demonstranten tijdens demonstraties fysiek te lijf te gaan, te mishandelen of hun demonstratie teniet te doen."

Toch geen vervolging

Desondanks vindt het OM niet dat Kroon vervolgd hoeft te worden. "Wanneer twee personen uit het publiek binnen de omheining dringen tijdens een speech van de minister, is niet onmiddellijk duidelijk wat hun bedoelingen zijn", aldus justitie. "Het is niet ondenkbaar dat zij iets kwaads in de zin hebben."

Ook bij de vijf demonstranten is niet gebleken dat zij iets zouden hebben gedaan waarvoor vervolging nodig is, volgens het OM. Dat zegt terughoudend te zijn met het vervolgen van demonstranten.

