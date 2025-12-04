Marco Borsato reageert op vrijspraak, kijk hier live mee

Marco Borsato is vrijgesproken door de rechter donderdagochtend. Voor de ingang van de rechtbank staat een enorme hoeveelheid pers op Borsato te wachten. Ook zijn er fans naar de rechtbank gekomen om de zanger te steunen. Via de video in dit artikel kijk je live naar de reactie van de zanger.

Via SBS6 kun je de uitspraak live volgen, met schakelingen naar Shownieuws-verslaggever Janine Schuinder bij de rechtbank.

Marco Borsato hoopt op vrijspraak en "heeft vertrouwen in de rechtbank." Dat zegt de zanger bij aankomst bij de rechtbank in Utrecht. "Deze zaak duurt al zes jaar, ik verlang wel naar een einde, ik ben altijd strijdbaar geweest", zegt Borsato. Op de vraag of hij op het ergste is voorbereid, antwoordt de zanger: "Ik weet niet of je je op zoiets kan voorbereiden". Borsato zegt dat hij de laatste dagen voor de zaak met zijn kinderen heeft doorgebracht en met hen uit eten is geweest.

Uitspraak nog niet zeker

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van vijf maanden geëist tegen Borsato (58) voor ontucht met het 15-jarige slachtoffer. Volgens de officier van justitie heeft Borsato het meisje meermalen betast op de bovenbenen, borsten en vagina, zowel boven als onder haar kleding. Hij wordt er ook van beschuldigd dat hij het meisje zijn geslachtsdeel heeft laten aanraken, maar daarvoor vroeg het OM vrijspraak.

Het is nog niet zeker of de rechter donderdag een definitieve uitspraak zal doen. Mogelijk wordt het een tussenvonnis, omdat er op het laatste moment nog 500 uur aan telefoontaps aan het dossier zijn toegevoegd.