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Man (37) verdacht van drogeren en verkrachten eigen partner

Man (37) verdacht van drogeren en verkrachten eigen partner

Rechtszaak

Vandaag, 16:41

Een 37-jarige man uit de gemeente Hoeksche Waard wordt ervan verdacht zijn eigen partner meerdere keren te hebben gedrogeerd en haar daarna te hebben verkracht. Volgens het Openbaar Ministerie filmde hij die handelingen ook.

De verdachte kwam in beeld door nieuwe informatie van buitenlandse overheidsdiensten. Uit verder onderzoek bleek volgens het OM dat hij actief was in besloten social mediagroepen. Daar werden misbruikbeelden gedeeld en informatie uitgewisseld over hoe slachtoffers konden worden gedrogeerd.

Benieuwd welke straffen er in Nederland zijn? Bekijk dan deze video:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Onderzoekers vonden ook beeldmateriaal van zijn eigen partner. De man werd maandag 28 september aangehouden.

Groter onderzoek naar misbruik

De zaak maakt deel uit van een langer lopend onderzoek naar verkrachtingen waarbij slachtoffers mogelijk worden gedrogeerd door iemand uit hun directe omgeving. In mei werden op meerdere plekken in Nederland al verdachten aangehouden en woningen doorzocht.

Ook werden onder meer computers, telefoons, USB-sticks en SD-kaartjes meegenomen voor onderzoek. Het onderzoek loopt nog. Het slachtoffer is in contact gebracht met Slachtofferhulp Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland

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