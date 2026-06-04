Limburger (49) als enige nog vast in zaak rond drogeren en misbruiken vrouwen

Een 49-jarige man uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het verspreiden van beeldmateriaal daarvan. De man blijft veertien dagen langer vastzitten, melden woordvoerders van de politie Limburg en het Openbaar Ministerie.

De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het OM doet daarom geen uitspraken over de exacte verdenking.

Meerdere aanhoudingen

De man is een van de vier verdachten die vorige week werden aangehouden in het onderzoek naar het drogeren, misbruiken en filmen van vrouwen. De andere aangehouden verdachten komen uit Hulst in Zeeland, Sint Willebrord in Noord-Brabant en Sassenheim in Zuid-Holland.

De verdenkingen tegen de mannen lopen uiteen. Zo zijn er verdachten die beeldmateriaal van het seksueel misbruik zouden hebben gemaakt of verspreid. Andere mannen worden verdacht van verkrachting of een poging daartoe.