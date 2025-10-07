‘Grindr-bende’ lokte mannen in de val: tot vijf jaar cel voor Venlose daders

Vier mannen uit Venlo en Arcen zijn door de rechtbank in Limburg veroordeeld tot celstraffen tot vijf jaar voor het afpersen en mishandelen van homoseksuele mannen. Dat meldt Omroep Brabant dinsdag. De verdachten zochten hun slachtoffers via Grindr, een datingapp voor mannen in de LHBTI+-gemeenschap, en maakten afspraakjes voor seksuele ontmoetingen. In plaats daarvan overvielen ze hun slachtoffers. Ook bij John Luijten deden ze een poging: “Ze vluchtten door mijn reactie.”

“Het was een zondagavond en ik zat op Grindr te scrollen,” vertelt Luijten. “Ik kreeg een bericht van een jongen die wilde afspreken. We hebben toen eerst een paar uur over en weer gechat. Rond half negen kreeg ik een foto: hij stond hier in de straat,” vervolgt hij. Inmiddels had de jongeman zijn vertrouwen gewonnen, zegt Luijten, dus nietsvermoedend opende hij de voordeur. “Op het moment dat ik de deur wat verder open deed, kreeg ik pepperspray in mijn gezicht. Toen merkte ik ook de andere jongen op die in het hoekje stond.”

Rake klappen

Luijten kreeg twee rake klappen, kromp in elkaar en begon luidkeels te gillen. “Ik werd door de adrenaline zo sterk dat ik die jongen naar buiten kon duwen.” De jonge daders sloegen daarop op de vlucht. “Later ben ik erachter gekomen dat de andere twee verderop bij de auto stonden te wachten. Dit hebben ze dus zeker vier keer gedaan.”

Door de werkwijze van de daders bleef het bij een poging tot overval, legt Luijten uit. "De politie zei later die avond tegen mij dat het heel knullig was wat ze hadden gedaan. Ze hadden die pepperspray gespoten in mijn kleine gangetje, daar hadden ze zelf natuurlijk ook last van,” vertelt hij. Later bleek waarom. “Hij had mij veel kleiner verwacht, hij was van mij geschrokken en heeft in paniek gehandeld met die pepperspray.”

John Luijten werd in zijn eigen woning belaagd door de 'Grindr-bende':

1:15 Vier mannen veroordeeld voor afpersing en mishandeling homo's: 'heel opgelucht'

Viermaal cel

De andere drie slachtoffers van de groep belagers kwamen er minder goed vanaf. Zij werden urenlang vastgehouden, vastgebonden en op verschillende manieren geïntimideerd en bedreigd. Volgens de officier van justitie waren er waarschijnlijk meer slachtoffers gevallen als de politie niet had ingegrepen.

Toch vallen de opgelegde straffen lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Hoofdverdachte D.M. uit Venlo, de jongen die op de bewuste zondagavond bij John Luijten voor de deur stond en volgens justitie steevast werd ingezet als ‘lokaas’, kreeg vijf jaar cel. Dat is drie jaar minder dan het OM had geëist. Zijn 21-jarige medeverdachte D.B. uit Venlo kreeg voor zijn aandeel in drie overvallen 4,5 jaar cel. Beide mannen waren niet aanwezig bij de uitspraak.

De 22-jarige Y.S. uit Venlo was wél in de rechtszaal aanwezig. De rechtbank legde hem drie jaar cel op. De vierde verdachte, O.A. (22) uit Arcen, hoorde zijn straf ook aan: 2,5 jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Alle vier de mannen moeten daarnaast duizenden euro’s aan schadevergoeding en smartengeld betalen aan hun slachtoffers.

Homohaat niet bewezen

Luijten kan na de uitspraak opgelucht ademhalen. “Ik had een paar weken geleden, toen de strafeis bekend werd, niet verwacht dat het zo hoog zou uitvallen. Dat er wat vanaf zou gaan vanwege de leeftijd van de daders had ik al wel verwacht.” Hij is grotendeels tevreden met de uitspraak, maar één punt blijft hem dwarszitten. “Wat ik wel een beetje mis, is dat het aspect van de homohaat niet bewezen is geacht. In de chats tussen de daders onderling zijn echt wel dingen getypt die daarop duiden.”

Volgens de rechtbank waren de strafbare feiten niet ingegeven door homohaat. Het gebruik van deze specifieke app zou het voor de verdachten vooral makkelijk hebben gemaakt om in contact te komen met slachtoffers en op afgelegen plekken af te spreken, waar de kans op aangifte kleiner was. De rechtbank hield bovendien rekening met de jonge leeftijd van de verdachten en het feit dat ze nog geen strafblad hadden.

Wat wel verzwarend meewoog, was hun houding tijdens het onderzoek. Er werd nauwelijks spijt betuigd, en door hun ongeïnteresseerde opstelling blijven veel vragen onbeantwoord. Het buitgemaakte geld gebruikten ze onder meer voor een luxe vakantie.

Afsluiting

Luijten is voor zijn eigen gemoedsrust zelf achter antwoorden aangegaan. “De twee jongens die mij in elkaar hebben geslagen, heb ik vorig jaar in juli gezien,” vertelt hij. “Ik heb ze twee uur lang afzonderlijk van elkaar gesproken en daar wel mijn antwoorden gevonden.”

Samen met Slachtofferhulp besloot hij het te laten bij een voorschot op de schadevergoeding en de gesprekken met de daders. Hij kijkt op de ervaring terug als een harde, pijnlijke les. “Ik ga nooit meer zomaar afspreken, daar kijk ik nu wel twee keer voor uit. Ik hoop dat er geen andere slachtoffers meer gemaakt worden, door deze vier in elk geval niet.”

Toch probeert Luijten nu vooral vooruit te kijken. “Ik heb wel het gevoel dat het nu gewoon klaar is, en dat ik lekker leuke dingen kan gaan doen. Mijn vrienden hebben me al uitgenodigd om binnenkort een biertje te gaan drinken,” zegt hij met een glimlach.