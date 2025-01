Tramvlogger hoort celstraf tegen zich eisen voor homohaat en opruiing tot terrorisme

De 31-jarige vlogger die vorig jaar augustus in een Haagse tram een man uitschold voor "kankerhomo" omdat hij nagellak droeg, heeft vrijdag een cel- en een werkstraf tegen zich horen eisen. Hij wordt ook verdacht van opruiing tot een terroristisch misdrijf omdat hij in een Telegramgroep met 2000 leden aangaf "een genocide-aanval" te willen plegen "op een goed druk bezochte moskee".

Bij het bericht over de aanval op de moskee schreef hij: "Maar wil dat niet in m'n eentje doen. En niemand wil me joinen", waarmee hij aangeeft dat niemand met hem mee wil doen. "De verdachte heeft hiermee de aanmerkelijke kans aanvaard dat iemand zijn uitlating zou opvatten als een aanmoediging tot het plegen van een strafbaar feit. Door deze uitlating werd de moslimgemeenschap ernstige vrees aangejaagd", aldus het OM.

Witte nagellak

Daarnaast wordt de man verdacht van groepsbelediging en belediging met een discriminatoir aspect, door het incident in de tram. Op een video die al snel viral ging, schold hij een man uit. "Bah bah, wat een kankerhomo ben jij, nog witte nagellak op zijn tenen ook." Toen omstander Bart het opnam voor zijn mede-reiziger kreeg hij te horen: "Door mensen zoals jij worden deze demonen geaccepteerd". Daarmee is de verdachte volgens het OM schuldig aan groepsbelediging.

"Door deze bewoordingen van verdachte worden mensen geraakt in wie ze zijn. Dit soort incidenten dragen er ook aan bij dat mensen niet zichzelf durven te zijn op straat of in de tram en dit versterkt de gevoelens van onveiligheid", stelt het OM.

Een paar dagen voor dit tramincident noemde de verdachte iemand anders nog 'kankerhollander'. Daarom mag hij nog eens belediging met een discriminatoir aspect op zijn kerfstok zetten.

Strafeis

De aanklager eist een gevangenisstraf van 120 dagen, waarvan 15 dagen voorwaardelijk. Als de rechter meegaat in deze eis, dan hoeft de verdachte vanwege zijn 15 dagen in voorarrest de cel niet meer in. Hij krijgt als het aan het OM ligt wel een proeftijd van 3 jaar, en zou een werkstraf van 120 uur moeten uitvoeren.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.