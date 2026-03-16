Ouders van 9-jarige voetballer stappen naar de rechter: 'Zoon wil niet meer keepen'

De ouders van een 9-jarige voetballer zijn naar de rechter gestapt, omdat zij niet willen dat hun zoon nog langer als keeper speelt bij zijn voetbalteam. De jongen speelt bij RKMSV in het Limburgse Meijel.

Toen het jongetje tijdens een wedstrijd huilend in het doel stond, was voor de ouders de maat vol. Zij besloten daarop naar de rechter te stappen. Volgens RTL Nieuws was er eerst sprake van een roulatiesysteem waarbij iedere speler af en toe moest keepen. Later zouden de trainers dat hebben veranderd, waardoor het jongetje iedere wedstrijd in het doel moest staan. Volgens de ouders wilde hun zoon dat niet.

Eerder naar de rechter

Het is niet de eerste keer dat de ouders van de 9-jarige naar de rechter zijn gestapt. Het conflict liep namelijk zo hoog op dat zij niet langer welkom waren op het sportpark. Trainers en andere ouders voelden zich niet meer veilig wanneer zij aanwezig waren. De ouders stapten daarop naar de rechter, maar kregen geen gelijk. De rechter oordeelde dat het beter was dat zij het terrein niet meer zouden betreden.

Ook hun eis dat hun zoon niet meer hoeft te keepen, is door de rechter afgewezen. Volgens de rechter moet de arbitragecommissie van de KNVB hierover beslissen.