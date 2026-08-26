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Vier jaar geëist tegen Heideroosjes-bassist om kinderporno: 'Schaam me kapot'

Rechtszaak

Vandaag, 19:03

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van vier jaar geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk, tegen Fred H., voormalig bassist van punkband Heideroosjes. De officier van justitie vindt het wettig en overtuigend bewezen dat hij in een periode van meerdere jaren onder meer kinderpornografische afbeeldingen in bezit heeft gehad en/of verspreid.

De 52-jarige man uit Sevenum was woensdag bij de behandeling van de zaak in de rechtbank van Maastricht aanwezig.

'Had dat nooit mogen doen'

Tijdens de zitting kwamen onder meer chatgesprekken aan bod die H. had gevoerd. Destijds voelde hij zich er "geen onderdeel van", zei hij. Nu voelt hij zich anders. "Ik schaam me kapot. Had dat nooit mogen doen maar ik kan het niet ongedaan maken." Ook zei hij veel spijt te hebben.

Ook ging het over de persoonlijke omstandigheden van H. Hij heeft eerder al een half jaar in voorarrest gezeten en volgt ongeveer sinds een jaar een behandeling. Het recidiverisico wordt als laag tot matig gezien.

Door ANP

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