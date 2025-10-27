Kringloopwinkels opnieuw naar de rechter om einde btw-heffing op tweedehands spullen

Kringloopwinkels stappen opnieuw naar de rechter om af te komen van de btw-heffing op spullen die ze gratis krijgen. Volgens Branchevereniging Kringloop Nederland is het oneerlijk dat ze 21 procent btw moeten afdragen over de verkoop van gedoneerde goederen, terwijl er bij de eerste aankoop al belasting is betaald.

Eerder wees de rechtbank Arnhem een vergelijkbare zaak af, maar de branche gaat nu in hoger beroep. Opvallend is dat de rechtszaak samenvalt met nieuwe kabinetsdoelen om het grondstofgebruik in 2035 met 15 procent te verminderen.

Staatssecretaris van Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane, Eugène Heijnen, laat aan Hart van Nederland weten dat er ook juridische bezwaren zijn. "De Europese btw-richtlijn geeft aan welke mogelijkheden lidstaten hebben voor de toepassing van verlaagde btw-tarieven", aldus Heijnen.

"Die richtlijn biedt geen ruimte voor toepassing van een verlaagd btw-tarief op tweedehands producten. Wel bestaat er in de btw-richtlijn een hele specifieke uitzondering die bijvoorbeeld België heeft gebruikt om de btw op kringloopwinkels af te schaffen", concludeert hij.