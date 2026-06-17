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Kapitein dodelijke aanvaring Waddenzee vrijgesproken in hoger beroep

Rechtszaak

Vandaag, 15:36

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De kapitein van de snelboot Tiger, die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee in oktober 2022, is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof in Leeuwarden kan niet worden bewezen dat de verdachte zich dusdanig onvoorzichtig heeft gedragen dat hij schuldig is.

De rechtbank bevond kapitein Arco Z. eerder wél schuldig. Hij was in hoger beroep gegaan tegen een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

Op 21 oktober 2022 kwam de snelboot in botsing met een watertaxi. De aanvaring in het Schuitengat bij Terschelling kostte vier opvarenden van de gezonken watertaxi Stormloper het leven, drie passagiers raakten (zwaar)gewond. Het lichaam van een 12-jarige jongen is nooit gevonden.

Te hard gevaren

Volgens het OM hadden beide schepen te hard gevaren. "Het hof is - anders dan de rechtbank - van oordeel dat dit deel van het Schuitengat een veerbootroute is, waarvoor geen maximumsnelheid geldt. Dit betekent dat verdachte niet te hard heeft gevaren", wordt het oordeel toegelicht. Ook voer hij volgens het hof "aan de juiste zijde van het vaarwater".

De bestuurder van de Stormloper kreeg eerder van de rechtbank dezelfde straf als Z. Volgens het hof voer deze schipper niet aan de juiste kant van het vaarwater en maakte destijds "plotseling een stuurbeweging naar rechts, waardoor de aanvaring heeft plaatsgevonden. Zonder die manoeuvre had de aanvaring niet plaatsgevonden."

Groot leed

Het hof sprak van een afschuwelijk drama met "groot en onherstelbaar leed voor de nabestaanden". In een reactie noemen de nabestaanden de uitspraak "moeilijk te bevatten en een grote teleurstelling". Dat het hof de schuld uitsluitend bij de schipper van de watertaxi legt, "is uitdrukkelijk niet hoe wij dit zien".

In de bovenstaande video zie je de eis van het OM van vorig jaar. Die eiste toen werkstraffen van 180 uur tegen de kapitein van de snelboot en de schipper van de watertaxi.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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