Slachtoffer (17) mishandeling Beverwijk in rechtszaal: 'Dacht dat ik dood zou gaan'

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen drie mannen uit Beverwijk en Heemskerk. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op een 17-jarige jongen uit Haarlem, die vorig jaar september ernstig werd mishandeld. Het slachtoffer werd tientallen keren geschopt, ook toen hij buiten bewustzijn was.

De mishandeling gebeurde op 6 september 2025 in Beverwijk. De jongen was met vrienden uit eten geweest toen hij werd aangesproken door een groep jongeren. Hij voelde dat het mis zou gaan en probeerde weg te rennen, maar kwam ten val. Vervolgens werd hij aangevallen.

'Ik dacht dat ik dood zou gaan'

In de rechtbank in Haarlem werd donderdag een verklaring van het slachtoffer voorgelezen door zijn vader. "Ik ben dertig tot veertig keer geschopt. Ik dacht dat ik dood zou gaan. Toen werd alles zwart. Ik weet niet hoelang ik buiten bewustzijn ben geweest."

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De jongen brak zijn hand en liep bulten op zijn hoofd en slaap op. Hij moest zijn studie afbreken en heeft nog dagelijks last van de gevolgen. "Mijn hart bonst als ik een groep zie", liet hij weten.

Beelden van de mishandeling werden met zijn naam erbij op TikTok verspreid. Dat zorgde voor grote schaamte bij het slachtoffer. "Ik werd aangevallen, vernederd en voor de ogen van anderen te kijk gezet. Ik ben gestopt met sociale media en heb angst dat de beelden weer opduiken."

Grote onrust na mishandeling

Het OM eist tegen twee verdachten uit Beverwijk respectievelijk 24 en achttien maanden cel. Tegen een derde verdachte uit Heemskerk is 2 jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. Ook moet hij volgens het OM nog een eerdere voorwaardelijke celstraf van vier maanden uitzitten.

De mishandeling leidde vorig jaar tot grote onrust in de regio. Nadat de beelden online waren verschenen, volgde een vergeldingsactie. Gemeenten kondigden noodbevelen af en vijf scholen hielden een dag de deuren gesloten.

Burgemeester van Beverwijk Martijn Smit riep vorig jaar op om online verantwoord om te gaan met elkaar:

1:14 Scholen Beverwijk en Heemskerk maandag weer open na online dreiging

Naast de celstraffen wil het OM dat de drie verdachten 2 jaar lang niet in Haarlem mogen komen. De verdachten van de vergeldingsactie, waarbij iemand een revolver in zijn mond kreeg, moeten later nog voor de rechter verschijnen.