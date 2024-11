Hoogbejaarde man (94) urenlang ontvoerd en afgeperst: celstraffen tot 4 jaar geëist

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Lelystad celstraffen tot vier jaar geëist tegen twee mannen en een vrouw voor het ontvoeren en afpersen van een 94-jarige man. Het hoogbejaarde slachtoffer zou op 11 februari door het drietal in hun auto zijn meegenomen, waarna zij probeerden zijn bankrekening te plunderen. "Respectloos en alles overschrijdend gedrag," aldus de officier van justitie.

Op de bewuste dag was het slachtoffer met zijn brommobiel op weg van zijn woonplaats Hilversum naar Utrecht. Toen de drie verdachten de man tegenkwamen, deden zij alsof hij tegen hun auto was aangereden en eisten 1000 euro. Het slachtoffer werd gedwongen naar zijn huis te rijden om zijn pinpas op te halen, met de verdachten in zijn kielzog. Daarna moest de man mee in hun auto naar Utrecht.

Pinnen

Op verschillende plaatsen is geprobeerd geld van de bankrekening van het slachtoffer te pinnen, maar dit is om onduidelijke redenen niet gelukt. Ook moest de man telefonisch contact opnemen met zijn bank om zijn daglimiet te verhogen. Hierbij zou de vrouwelijke verdachte, Jana A. (24), hem hebben voorgeschreven wat hij moest zeggen. Zij sprak zelfs persoonlijk met de bankmedewerker, terwijl zij zich voordeed als de dochter van het slachtoffer.

In Hilversum zag een buurman het slachtoffer in de auto van de verdachten stappen, met zijn pinpas in zijn hand. Een gealarmeerde neef van het slachtoffer waarschuwde de politie. Later die dag trof zij de auto met daarin het slachtoffer en de verdachten, die daarop werden aangehouden.

Doodsangsten

De hoogbejaarde Hilversummer – inmiddels 95 – heeft doodsangsten uitgestaan. Hij moest enkele uren in de auto van de verdachten doorbrengen. Het proces tegen de verdachten wilde hij niet bijwonen, omdat hij hen niet meer onder ogen wil komen. "Hoe durven ze dat tegen zo'n oud iemand te doen?" tekende hij op in zijn slachtofferverklaring, die in de rechtszaal door een neef werd voorgedragen. "Ik ben ouder dan zij alle drie bij elkaar opgeteld."

Volgens het OM had de 31-jarige Utrechter Clinton D. een leidende rol in het geheel. De hoogste eis was tegen hem. Tegen zijn neef, Martini D. (21) uit Den Haag, eiste de officier van justitie drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Jana A. hoorde 3,5 jaar tegen zich eisen.

