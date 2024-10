Kinderen verdachte afpersingszaak fruitbedrijf Hedel willen bezoek buiten schooltijd

De drie minderjarige kinderen van Ali G., veroordeeld voor zijn rol in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel, willen een uitbreiding van de bezoekmogelijkheden van hun vader in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, dat vertelt hun advocaat in de video bovenaan dit artikel.

Op dit moment kunnen de kinderen alleen hun vader bezoeken tijdens schooluren, wat betekent dat ze school moeten missen. "Ze staan voor een moeilijke keuze: hun vader bezoeken of hun opleiding op het spel zetten, een duivels dilemma," aldus de advocaat van de kinderen. In een kort geding tegen de Nederlandse staat, donderdag in de rechtbank in Den Haag, vroeg de advocaat om uitbreiding van de bezoekmogelijkheden, bijvoorbeeld in het weekend.

'Regime niet voor niets strikt'

De landsadvocaat reageerde dat het slechts gaat om "twee keer per maand vijfenveertig minuten" dat de kinderen school missen. "Van een duivels dilemma is echt geen sprake." De kortgedingrechter vroeg of er naar mogelijkheden buiten de reguliere bezoektijden was gekeken. Volgens de landsadvocaat is dat wel besproken, maar "er zitten meerdere gedetineerden in de EBI, die allemaal iets willen buiten het strikte regime. En het regime is niet voor niets zo strikt."

De rechter doet 7 november uitspraak.

ANP