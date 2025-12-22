Verdachte (36) ontkent betrokkenheid bij dood broer S10

De 36-jarige verdachte Arny R. uit Rotterdam ontkent betrokken te zijn geweest bij de dood van Emiel den Hollander, de tweelingbroer van zangeres S10. Hij ontkende maandag in de rechtbank in Haarlem dat hij in april aanwezig was in de flat waar het 24-jarige slachtoffer volgens het Openbaar Ministerie tegen zijn wil werd vastgehouden.

Het OM stelt dat Emiel geen andere uitweg zag dan van het balkon van de vierde verdieping te springen. "Ik was nooit in die woning en ik ken hem niet. Mijn leven is gewoon kapotgemaakt", zei R. in de zittingszaal in aanwezigheid van de moeder van het slachtoffer.

Doodslag en vrijheidsberoving

Emiel lag op 16 april zwaargewond op het dak van een garage. Hij overleed op 19 juni aan zijn verwondingen. In de zaak zitten nog vier verdachten vast voor doodslag en vrijheidsberoving. Een minderjarige is onder voorwaarden vrijgelaten. Het OM verwacht over enkele maanden klaar te zijn met het onderzoek. De zaak wordt in de tweede helft van 2026 inhoudelijk behandeld.

'Geen sprake van doodslag'

De advocaten van R. vroegen de rechtbank zijn voorarrest te beëindigen. Volgens de verdediging is er geen sprake van doodslag. Het slachtoffer zou vrijwillig naar de woning zijn gegaan en van het balkon zijn gegleden of gevallen en het is niet bekend wat er in de woning is gebeurd, stellen zij. Wel heeft R. verklaard dat hij een medeverdachte heeft ontmoet bij een hotel in Hoorn.

Nieuwe verdenking

Volgens het OM heeft R. een dag eerder met medeverdachten voorbereidingen getroffen voor het misdrijf. Na de val van Emiel zou hij in een auto vanuit Osdorp naar Zaandam zijn gereden. Op de zitting presenteerde het OM ook een nieuwe verdenking tegen R. Hij zou hebben geprobeerd in te breken bij de vriendin en bij de moeder van het slachtoffer. "Mogelijk waren ze op zoek naar iets wat ze niet konden vinden of niet konden krijgen", zei de officier van justitie.

Missen van dochter

Het OM verzet zich tegen vrijlating van R. Dat hij in oktober vader is geworden van een dochter, vindt het OM niet zwaarwegend genoeg voor een schorsing van de voorlopige hechtenis. "Ik kon ook niet bij de geboorte zijn. Dat doet echt pijn", zei R. De rechtbank laat morgen weten of R. vast blijft zitten.

Emiel den Hollander (24) overleed in juni aan zijn verwondingen nadat hij uit een flat in Amsterdam Nieuw-West was gevallen.