Tbs en gevangenisstraf geëist voor tenenlikker uit Zutphen: 'Heb een fetisj'

Rechtszaak

Vandaag, 21:35

Het Openbaar Ministerie eist onder meer tbs en een gevangenisstraf tegen een inwoner uit Zutphen die vrouwen lastigviel, aan hun voeten zat en deze aflikte. Hij fotografeerde en filmde dit ook. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij spijt heeft en geholpen wil worden. Dat meldt Omroep Gelderland.

Nigel M. (28) wordt verdacht van aanranding van drie vrouwen in december 2024 en in maart en april 2025. Hij duwde zijn neus tussen tenen, likte tenen en voeten en liet in één geval de voet van een slachtoffer over zijn penis gaan. Tegen twee vrouwen zei hij dat het om een weddenschap ging en dat hij sokken moest bemachtigen en foto's en filmpjes van hun voeten moest maken, zegt Omroep Gelderland.

Voetenfetisj

Het OM eist tbs met voorwaarden en een gevangenisstraf van zestien maanden met aftrek van voorarrest. De verdachte gaf tijdens de zitting toe dat hij een voetfetisj heeft en graag geholpen wil worden. Tbs vindt hij echter te zwaar. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

M. droeg tijdens het plegen van de misdrijven een enkelband en was voorwaardelijk vrij. In 2021 werd hij veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor poging tot doodslag. In de jaren daarvoor werd hij al eens bestraft voor het bezitten van kinderporno.

Door Redactie Hart van Nederland

