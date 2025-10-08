Maandenlange celstraffen voor relschoppers bij azc-vergadering Doetinchem

Vier mannen zijn woensdag veroordeeld tot celstraffen van drie maanden, waarvan een maand voorwaardelijk, voor het tot ontploffing brengen van vuurwerkbommen te midden van politieagenten. Ze gooiden het zware vuurwerk op een plein in Doetinchem terwijl de gemeenteraad vergaderde over de komst van een tijdelijk asielzoekerscentrum, beelden van de rellen in de video bovenaan.

Nadat een week ervoor een vergadering al was verstoord door demonstranten die binnendrongen, besloot de gemeenteraad van Doetinchem op 25 september te vergaderen achter gesloten deuren. De vier verdachten in de leeftijd tussen 18 en 37 jaar, afkomstig uit Doetinchem en omliggende plaatsen, gooiden die dag zwaar vuurwerk naar politieagenten op het plein voor het gemeentehuis. Enkele van hen waren in het zwart gekleed en droegen maskers die hun gezicht bedekten.

"Ik wilde mijn stem laten horen en dacht dat het een goed idee was, zo'n harde knal", zei Luuk ten B. (23). Zijn mortierbom ging volgens het OM af op een halve tot twee meter afstand van agenten. Hij bekende alleen op de grond een mortierbom te hebben afgestoken.

Mortierbom

De 21-jarige verdachte Rhodry W. bekende vier nitraten op het plein gegooid te hebben. Een 18-jarige man uit Doetinchem gaf toe dat hij een Cobra 6 richting agenten wierp en de 37-jarige Patrick D. uit die plaats stak naar eigen zeggen een mortierbom af voor de demonstratie begon.

De officier van justitie eiste celstraffen tot acht maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De rechter kwam lager uit, maar besloot wel dat drie van de vier voorlopig vast blijven zitten. Hij wil met deze uitspraak een signaal afgeven. "Door dit soort acties wordt dreiging gevoeld door raadsleden die daar hun werk doen, maar ook door de burgemeester en wethouders", zei hij woensdag.

Ploertendoder op zak

Met drie maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk, kreeg de 37-jarige Patrick D. de zwaarste straf. Hij had ook een ploertendoder op zak. De rechter acht bewezen dat hij een mortierbom richting de ME gooide. Ook de anderen kregen celstraffen. Alleen de 18-jarige verdachte komt later deze week vrij. Hij kreeg een jeugddetentie vrijwel gelijk aan het voorarrest.

Dergelijk geweld is van invloed op het demonstratierecht, zei de rechter. "Vreedzame demonstranten denken voortaan twee keer na voordat ze van hun recht om te demonstreren gebruikmaken." Ook is het geweld richting agenten ontoelaatbaar. "Juist als wij van de politie verwachten dat ze de orde handhaven of herstellen."

De gemeenteraad stemde de bewuste avond uiteindelijk in met de komst van een tijdelijk asielzoekerscentrum.

Hart van Nederland/ANP