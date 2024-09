Eritrese relschopper krijgt vier jaar cel voor veldslag Den Haag

De 48-jarige Johannes A. veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, voor zijn leidende rol bij de hevige rellen in Den Haag op 17 februari. Honderden Eritreeërs protesteerden die dag tegen een bijeenkomst van een andere groep Eritreeërs in een zalencentrum. De demonstratie ontaardde in een urenlange veldslag met de politie.

Het Openbaar had 4,5 jaar cel tegen A. geëist. De veroordeling geldt ook de belediging en bedreigingen van een Eritrese vrouw en twee gevallen van opruiing. De rechtbank legde twee medeverdachten tot zeven maanden cel op, waarvan twee maanden voorwaardelijk, na eisen van zes en acht maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

Meerdere auto's en een touringcar gingen in vlammen op. Tientallen politiemensen deden aangifte.

1:55 ME moet ingrijpen: rellen uitgebroken tussen Eritreeërs in Den Haag

In juli veroordeelde de rechtbank tien andere verdachten tot maximaal twaalf maanden cel, waarvan een deel voorwaardelijk. In oktober en begin volgend jaar zullen nog zo'n twintig verdachten van de rellen terechtstaan.

De ongeregeldheden leidden tot 750.000 euro schade.

