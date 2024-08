Honderden Eritreeërs demonstreren in Den Haag tijdens zitting rellen

Zo’n tweehonderd Eritreeërs demonstreren maandag op de Koekamp in Den Haag, waarbij zij hun verzet uiten tegen het dictatoriale regime in Eritrea. Tegelijkertijd vindt in de rechtbank van Den Haag een inhoudelijke zitting plaats over de rellen die in februari ontstonden bij zalencentrum Opera aan de Fruitweg.

Tijdens deze bijeenkomst, die door voorstanders van het Eritrese regime werd gehouden, kwamen honderden tegenstanders gewapend met honkbalknuppels in opstand. Bij het geweld raakten 29 agenten gewond en werd voor 700.000 euro schade aangericht. Vier Eritreeërs staan nu terecht in verband met deze gewelddadige confrontaties.

Demonstratie en zaak

De demonstratie verloopt tot nu toe rustig. De deelnemers zoeken de schaduw op en krijgen water uitgedeeld terwijl de politie, inclusief de Mobiele Eenheid, de situatie in de gaten houdt.

Er zijn drie dagen uitgetrokken voor de rechtszaak. Momenteel gelden er rondom de rechtbank strenge veiligheidsmaatregelen. Ook bij de Eritrese ambassade aan de Javastraat staat politie. Politie meldde eerder dat er vanwege de demonstratie een waterkanon paraat staat in het Haagse centrum.

Eerder werden negen verdachten van de rellen veroordeeld tot celstraffen van vier tot twaalf maanden. Zij moeten gezamenlijk bijna 650.000 euro schadevergoeding betalen.

