Omwonenden slepen Chemours voor de rechter om PFAS-uitstoot

Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht moet zo snel mogelijk stoppen met de uitstoot van PFAS en een schadevergoeding betalen aan ongeveer 550.000 inwoners uit Dordrecht en de regio. Dat eist stichting PFAS Vrij Green Claim, die daarvoor een collectieve rechtszaak heeft aangespannen tegen het bedrijf.

Inmiddels hebben "vele duizenden" mensen zich aangesloten bij de massaclaim, zegt de stichting. De dagvaarding werd woensdag symbolisch aan Chemours aangeboden door bestuursleden.

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Jarenlange blootstelling

Volgens PFAS Vrij zijn omwonenden jarenlang blootgesteld aan PFAS-stoffen die Chemours uitstootte en in het water, de lucht en het milieu belandden. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die worden gebruikt voor onder meer antiaanbaklagen in pannen. Ze worden in verband gebracht met verschillende ziekten en aandoeningen, zoals kanker en vruchtbaarheidsproblemen.

De organisatie stelt dat Chemours op de hoogte was van de risico's van PFAS, maar overheden daar niet of onvolledig over informeerde en zelf ook geen maatregelen nam. PFAS Vrij vindt dat Chemours "onrechtmatig heeft gehandeld, de PFAS-uitstoot moet beëindigen en aansprakelijk is voor de schade die bewoners hebben geleden en nog kunnen lijden".

"G evolgen voor honderdduizenden mensen"

"Deze zaak gaat niet alleen over milieuvervuiling, maar vooral over de gevolgen voor honderdduizenden mensen die jarenlang hebben geleefd zonder te weten aan welke stoffen zij werden blootgesteld", zegt advocaat Michael Bacon over de dagvaarding. "Wij verdienen als omwonenden duidelijkheid, erkenning en herstel", aldus Anneke van Veen, bestuurslid van de stichting.

Vorig jaar verzamelden demonstranten zich bij een vervuilde zwemplas vlak bij de Chemours-fabriek in Dordrecht. Ze eisen directe maatregelen, zo is te zien in de bovenstaande video.