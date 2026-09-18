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OM ziet geen rol COM-groep bij dubbele moord in Meerstad

Rechtszaak

Vandaag, 12:35

Het 15-jarige meisje dat verdacht wordt van het vermoorden van haar ouders (beiden 53 jaar) blijft negentig dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen besloten tijdens de eerste pro-formazitting. Omdat het om een minderjarige verdachte gaat, vond de zaak vrijdag achter gesloten deuren plaats.

Er gingen geruchten rond dat het fenomeen 'The Com' een rol speelde in de zaak. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat uit onderzoek "niet is gebleken dat er betrokkenheid is geweest vanuit een COM-groep". Ook is niemand anders betrokken geweest bij het delict.

Wat zijn COM-groepen?

The Com is een verzamelnaam voor chatgroepen waar beelden van extreem geweld, zelfbeschadiging, vernedering en seksueel misbruik worden gedeeld.

Het Nederlands Jeugdinstituut meldt dat binnen COM-groepen jongeren worden aangespoord en gechanteerd om zichzelf en anderen pijn te doen en om daar beelden van te delen. Hoe extremer de beelden, hoe hoger je positie wordt binnen de groep. Wie niet meedoet, wordt uitgesloten of onder druk gezet.

De chats vinden bijvoorbeeld plaats via Telegram en zijn besloten. Voorbeelden van COM-groepen zijn 764, No Lives Matter en Maniacs Murder Cults.

Ouders dood in woning Meerstad

Het meisje werd op 18 juni aangehouden, nadat haar ouders dood waren aangetroffen in het huis aan de Meerhoven.

Omdat de verdachte minderjarig is, is het OM terughoudend met het verstrekken van informatie. De volgende voorbereidende zitting is in december. De zaak wordt naar verwachting in de eerste helft van 2027 inhoudelijk behandeld. Ook dat zal achter gesloten deuren gebeuren. De uitspraak is wel openbaar.

Door Redactie Hart van Nederland

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