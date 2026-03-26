Cel en tbs voor 20-jarige die online 34 kinderen misbruikte

Vandaag, 16:41

Een 20-jarige man is donderdag in de rechtbank Den Haag veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man heeft 34 kinderen online seksueel misbruikt, waarbij hij de kinderen onder druk zette om seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten en op te sturen.

In de video bovenaan legt Hart van Nederland uit wat voor een straffen er voor criminaliteit gegeven worden in Nederland.

De veroordeelde speelde online computergames en legde zo contact met de slachtoffers. Hij gaf dwingende instructies over seksuele handelingen die kinderen moesten verrichten, waarbij hij masturbeerde. In één zaak zette hij een broer en zus ertoe aan om vergaande seksuele handelingen te verrichten bij elkaar.

'Planmatig en geraffineerd'

De rechtbank oordeelt dat de man 'planmatig en geraffineerd' te werk ging en vindt dat hij schuldig is aan alle beschuldigingen. "Hij heeft op geen enkele manier rekening gehouden met de gevoelens van en gevolgen voor de kinderen", aldus de rechtbank. De verdachte mag op geen enkele manier contact opnemen met de slachtoffers en moet hen een vergoeding betalen tussen de 3.500 tot 10.000 euro. 

De man was tijdens het plegen van de feiten deels minderjarig en meerderjarig. De rechtbank heeft besloten hem volgens het volwassenstrafrecht veroordelen. Een psycholoog en psychiater hebben vastgesteld dat hij lijdt aan een autismespectrumstoornis en een pedofiele stoornis, daarom is een behandeling bij een tbs-kliniek nodig volgens de rechtbank.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

