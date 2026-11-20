Coen K. uit Uden is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden van zijn partner Jessica (38) in hun huis in Vlijmen in 2025. "Jessica is letterlijk doodgestampt", aldus de rechter tijdens de uitspraak.

Het OM eiste eerder twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging. Volgens de officier van justitie werd de vrouw om het leven gebracht door harde trappen tegen haar hoofd, keel en hals. Op haar hoofd werd een afdruk van het schoenprofiel van de verdachte aangetroffen.

In bovenstaande video zie je hoe de eerste zittingsdag verliep, waarop de laatste uren van het leven van Jessica tot in detail werden beschreven.

Dochtertje was aanwezig

De 3-jarige dochter van Jessica was getuige van de gruwelijke femicide. "Ze heeft zich verschillende keren bij opa en oma over het incident uitgelaten", vertelde slachtofferadvocaat Tim Bueter tijdens een eerdere zitting. Daarnaast kwamen tijdens het spreekrecht nog andere schokkende details naar voren. Jessica zou zo ernstig zijn toegetakeld dat de kist tijdens de uitvaart dicht moest blijven en de familie daardoor geen afscheid kon nemen.

Coen K. verklaarde zelf dat hij zich weinig kan herinneren van het incident. "Ik vind het verschrikkelijk voor de nabestaanden, voor Jessica, voor iedereen. Maar ik heb dit nooit gewild."

K. kampte met alcohol- en drugsproblemen en heeft een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Volgens deskundigen was hij daardoor tijdens de doodslag verminderd toerekeningsvatbaar.

De nabestaanden van Jessica hebben een schadevergoeding van ongeveer 400.000 euro geëist.