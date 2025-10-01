Bretly D. veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs voor doodschieten psychiater

De 26-jarige Bretly D. is veroordeeld tot acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor het doodschieten van een psychiater uit Rotterdam. Dat is fors lager dan de eis van 18 jaar cel en tbs van het Openbaar Minsterie.

D. zou op 13 oktober 2023 psychiater Jean van Griensven hebben gedood. Hij had hem van korte afstand neergeschoten en stak daarna het huis in brand. De veroordeelde heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan doodslag, verboden wapenbezit, brandstichting en vernieling.

Behalve de moord wordt D. ook verdacht van een poging tot doodslag in Zutphen een paar dagen later:

Na dit incident wist D. dagenlang uit handen van de politie te blijven, die een klopjacht op hem had geopend. Hij werd uiteindelijk op 25 oktober gearresteerd bij een hotel in het centrum van Amsterdam.

