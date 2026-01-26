Volg Hart van Nederland
Fatale boswandeling Halsteren: 18 jaar cel en tbs na dood vrouw (75)

Rechtszaak

Vandaag, 11:52 - Update: 2 uur geleden

Een nietsvermoedende boswandeling in Halsteren eindigde in oktober 2023 in een gruwelijk drama. Een 75-jarige vrouw werd tijdens haar wandeling aangerand en gedood. De rechtbank heeft nu uitspraak gedaan in de zaak tegen de 33-jarige Elias M.

M. is veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Die straf is iets lager dan de twintig jaar cel en tbs die het Openbaar Ministerie had geëist. Volgens de rechtbank was M. verminderd toerekeningsvatbaar. Hij leed aan schizofrenie en heeft antisociale trekken, wat volgens de rechtbank "enige invloed" heeft gehad op zijn handelen.

Boswandeling

De vrouw ging in oktober 2023 samen met haar echtgenoot een stukje wandelen in een bosgebied bij Halsteren. Haar man ging eerder naar huis, terwijl de vrouw nog even verder wandelde. Op dat moment kwam zij M. tegen. Hij randde haar aan en doodde haar vervolgens door haar te verstikken en te wurgen.

Daarna sleepte hij het lichaam van het slachtoffer dieper het bos in en probeerde hij haar te verbergen onder bladeren en takken. Even verderop begroef hij ook haar telefoon en jas onder bladeren.

Gekwalificeerde doodslag

Volgens de rechtbank heeft M. de vrouw gedood om te voorkomen dat de aanranding aan het licht zou komen. Het gaat daarom om gekwalificeerde doodslag, waarbij iemand wordt omgebracht om een strafbaar feit te verbergen.

De rechtbank stelt dat de 75-jarige vrouw "ongekende angst en pijn" heeft moeten doorstaan vanaf het moment dat zij M. tegenkwam. "Dat heeft de laatste minuten van haar leven verschrikkelijk gemaakt." Volgens de rechtbank heeft de verdachte haar naasten onherstelbaar groot leed aangedaan.

Naast de celstraf en tbs moet M. ook een schadevergoeding betalen aan de echtgenoot van het slachtoffer.

Door ANP

