Verdachte bekent wurgen 75-jarige vrouw Halsteren: 'Stemmen in mijn hoofd'

Elias M. heeft bekend dat hij de 75-jarige Yvonne uit Halsteren op 10 oktober 2023 heeft gewurgd in bosgebied 't Wasven in Halsteren. De 32-jarige verdachte was een cliënt van de nabijgelegen ggz-instelling Westelijk Noord-Brabant. Hij verklaarde donderdag in de rechtbank in Breda dat hij stemmen in zijn hoofd hoorde.

Het slachtoffer wandelde op 10 oktober 2023 in het bos, toen M. haar plotseling aanviel. Hij was daar naar eigen zeggen omdat hij hoopte niemand tegen te komen: "Ik dacht dat mensen me wat wilden aandoen, omdat God dat tegen me zei. Ik merkte dat er een duivel in mijn lichaam kwam." Hij verklaarde ook dat hij dacht dat het slachtoffer hem iets zou aandoen.

"Ik ben er helemaal kapot en verdrietig van", zei de verdachte. Hij zou nog steeds last hebben van stemmen in zijn hoofd. Volgens deskundigen is het de man minder toe te rekenen. Zij stelden echter niet vast dat hij volledig psychotisch was. Volgens het OM heeft niemand in de ggz-instelling iets gemerkt van een psychose bij de man. De aanklager komt waarschijnlijk 's middags met een strafeis.

ANP