Anesthesist verdacht van betasten patiënten onder narcose: OM eist celstraf

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van vier weken geëist, waarvan drie weken voorwaardelijk, tegen een 39-jarige anesthesist uit Nijmegen. Hij wordt verdacht van het plegen van ontuchtige handelingen met twee vrouwelijke patiënten.

De man zou in november 2022 in een operatiekamer van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven de borsten van beide patiënten hebben aangeraakt, nadat hij hen onder narcose had gebracht voor een borstverkleinende operatie. Een assistent was getuige van de betastingen en meldde beide incidenten bij de ziekenhuisleiding.

Lees ook: Anesthesioloog geschorst voor betasten patiëntes onder volledige narcose

De verdachte werd op non-actief gesteld en zijn tijdelijke contract werd niet verlengd. In 2024 legde het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle de man een voorwaardelijke schorsing van zes maanden op. Het aanraken van borsten behoorde niet tot zijn taken, was niet noodzakelijk en is te kwalificeren als seksueel grensoverschrijdend gedrag, zo vatte de officier het oordeel van het college samen.

Vertrouwen verloren

Beide betrokken patiënten deden aangifte van het incident. Een van slachtoffers was een 17-jarige verpleegkundige in opleiding. In haar slachtofferverklaring, voorgedragen door haar advocaat, zei ze dat de gebeurtenissen haar ernstig hebben aangegrepen. Zij verloor haar vertrouwen in artsen en zag zich genoodzaakt een andere opleiding te gaan volgen.

Ook de verdachte zag door de affaire zijn toekomst als arts nagenoeg verdampen, zo schetste hij de rechtbank. "Het is een nachtmerrie geweest, een hel", zei hij. "Ik ben in een diep gat terechtgekomen."

Werkstraf

Naast de celstraf eiste de officier van justitie een werkstraf van 120 uur. Volgens de officier heeft de arts geen seksuele intenties gehad, zoals hij zelf ook zegt, maar die zijn "niet nodig om buiten je boekje te gaan".

De advocaat van de man vroeg om vrijspraak. Het ziekenhuis, waar zijn cliënt nog maar acht maanden werkte, is naar zijn mening mogelijk te snel tot allerlei acties overgegaan, waaronder contact opnemen met de zedenpolitie. De raadsman heeft het OM meermaals tevergeefs verzocht van strafvervolging af te zien. De rechtbank doet uitspraak op 11 februari.