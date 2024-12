Anesthesioloog geschorst voor betasten patiëntes onder volledige narcose

Een anesthesioloog heeft een voorwaardelijke schorsing van zes maanden gekregen omdat hij twee patiëntes heeft betast terwijl zij onder volledige narcose waren. Dat was seksueel grensoverschrijdend gedrag, heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle geoordeeld.

De arts werkte sinds maart 2022 voor het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Als anesthesioloog moest hij patiënten onder narcose brengen zodat ze geopereerd konden worden. Op 16 november deed hij dat bij een meisje van zeventien. Zij moest een borstverkleining ondergaan. Toen ze onder narcose was gebracht, raakte de man haar borsten aan. Dat deed hij diezelfde dag ook bij een tweede patiënte, een volwassen vrouw.

Weggestuurd in proeftijd

Een assistent die ook bij de operaties betrokken was, meldde de beide incidenten bij het hoofd van de operatiekamers, die vervolgens de leiding van het ziekenhuis alarmeerde. Het ziekenhuis bracht vervolgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op de hoogte. De man werd op non-actief gesteld en zijn tijdelijke contract werd niet verlengd.

Na zijn vertrek bij het Catharina Ziekenhuis ging de man aan de slag in een privékliniek, maar vanwege de incidenten in Eindhoven werd hij daar al in zijn proeftijd weggestuurd.

'Puur uit medische interesse'

Tijdens de zitting erkende de man dat hij de borsten van de patiëntes had aangeraakt en dat hij dat niet had moeten doen. Hij zei echter ook dat hij geen seksuele bedoelingen had, maar handelde "uit puur medische interesse". Voor het tuchtcollege maakt dat niet uit, het was een "potentieel seksueel beladen aanraking" en dan is het seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Volgens de tuchtrechters ziet de anesthesioloog wel in wat hij fout heeft gedaan. Bovendien heeft de zaak lang geduurd en waren de gevolgen ook voor hem ernstig. Daarom is een voorwaardelijke straf voldoende, vindt het tuchtcollege.

