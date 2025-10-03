'Verdoofde patiënten zonder toestemming vaginaal en rectaal onderzocht door studenten'

Tijdens een operatie onder narcose gebeurt het weleens dat een geneeskundestudent een vaginaal of rectaal onderzoek uitvoert, zonder dat de patiënt dat weet. Dat mag niet: vooraf moet altijd toestemming worden gevraagd. Toch blijkt uit een enquête van Argos dat dit in Nederland voorkomt.

Van de 151 ondervraagde studenten zeiden ruim 30 dat ze zo’n onderzoek uitvoerden zonder zeker te weten of er toestemming was. Tien studenten wisten zelfs zeker dat dit niet zo was. Een van hen schrijft: “Ik voelde me hier niet comfortabel bij omdat de patiënt hier geen toestemming voor had gegeven. (…) Hier heb ik achteraf spijt van.”

Hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen vindt de uitkomsten van de enquête verontrustend: “We hebben nog geen exacte cijfers over de omvang in Nederland, maar elke keer is er één te veel. Het gebeurt blijkbaar toch redelijk vaak. Daar moet onderzoek naar komen.”

De beroepsverenigingen voor gynaecologen en urologen benadrukken dat dit nooit mag gebeuren zonder toestemming. Minister van Volksgezondheid Jan Anthonie Bruijn laat aan Argos weten: “Het heeft zo’n ingrijpend karakter, dat veronderstelde toestemming niet voor de hand ligt. Als een arts van plan is om een leer-toucher te laten uitvoeren onder supervisie, dan moet de patiënt hierover worden geïnformeerd voordat deze onder narcose wordt gebracht.”