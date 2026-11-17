Een 27-jarige man uit Hoofddorp heeft dinsdag een voorwaardelijke boete van 500 euro gekregen voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ook moet hij de gemeente Amsterdam ruim 2000 euro betalen voor de gemaakte schoonmaakkosten. De man spoot op 2 augustus met gele en blauwe graffiti een doodshoofd en onder meer de tekst 'Stop the human traffic' op het monument.

In de rechtbank legde de verdachte uit dat hij ten tijde van het incident mogelijk in een psychose verkeerde en ervan overtuigd was dat zijn familie en vrienden in gevaar waren. Hij was zich naar eigen zeggen destijds niet bewust van de betekenis van het monument. Kort na zijn aanhouding is de verdachte enige tijd opgenomen geweest in een ggz-instelling en heeft een psychiater een stoornis bij hem vastgesteld, waarvan de politierechter het waarschijnlijk acht dat die op het moment van de bekladding ook aanwezig was. Zij oordeelde dan ook dat hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar is.

De man vertelde verder dat hij naar Amsterdam was gekomen met de bedoeling om zijn boodschap op de Dam te spuiten, maar dat hij bijna van zijn plan had afgezien. Uiteindelijk deed hij het toch, omdat hij de laatste bus naar Hoofddorp had gemist. De rechter stelde dat hem wel aan te rekenen valt dat hij de plannen had gemaakt en de verfspuitbussen had meegenomen.

'Best respectloos wat ik heb gedaan'

Tijdens de zitting bood de Hoofddorper zijn excuses aan. "Ondertussen weet ik dat het een Tweede Wereldoorlog-monument is en dat het best wel respectloos is wat ik heb gedaan. Ik weet nu zeker dat het niet de juiste plek was." De zaak kreeg veel aandacht in de media. "Op het eerste gezicht lijkt het bekladden van het monument op de Dam een daad met heel veel betekenis", merkte de rechter op. "Het werd gezien als een daad die te maken heeft met het monument. Maar daar was de verdachte op dat moment helemaal niet mee bezig."

De komende twee jaar mag de man niet in aanraking komen met politie en justitie. "Ik hoop dat we elkaar niet in deze hoedanigheid terugzien", besloot de rechter.

Kort nadat de man uit Hoofddorp werd aangehouden, pakte de politie ook een 40-jarige Pool op die met lippenstift iets op het monument schreef. Deze man heeft hiervoor dinsdag een week voorwaardelijke celstraf gekregen. Het ging om een verwarde man die weinig besef leek te hebben van de betekenis van het monument, aldus de rechter. De Pool kreeg verder twee weken onvoorwaardelijk voor winkeldiefstallen.