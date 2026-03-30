Ali B in tranen: zoontje vraagt of papa naar de gevangenis moet

De zedenzaak rond Ali B zit erop. In zijn laatste woord richtte de rapper zich tot de rechters. Hij zegt niet om medelijden te vragen, maar wel om 'recht en om mij vrij te spreken'. In het hoger beroep wordt hij verdacht van verkrachting en aanranding.

De 44-jarige Ali B las geëmotioneerd zijn laatste woord voor. Hij zegt dat hij nooit iemand heeft gedwongen iets te doen of iets zonder toestemming heeft gedaan. De afgelopen tijd is hij naar eigen zeggen op zoek geweest naar antwoorden. "Hoe kan het dat deze vrouwen met wie ik altijd goed contact had, dit zo anders hebben ervaren?"

Hij vraagt de rechters ook om naar de feiten te kijken. Volgens hem heeft de BOOS-uitzending hem neergezet als seksueel roofdier. Wat er daarna is gebeurd, is dat er volgens hem nauwelijks ruimte was voor nuance.

Impact

De rapper raakt geëmotioneerd als hij spreekt over de impact op zijn leven, vooral op zijn kinderen. "De impact van deze zaak stopt niet bij deze zaal", zegt hij. Zijn zoontje vroeg hem laatst, nadat hij terugkwam van een zitting, of het klopt dat hij naar de gevangenis moet omdat andere kinderen dat zeggen. "Op zo'n moment weet je niet wat je moet zeggen."

In 2024 werd Ali B veroordeeld voor een poging tot verkrachting van Ellen ten Damme. Dit zou zijn gebeurd in Marokko, rond de opnames van een tv-programma. Het Openbaar Ministerie (OM) ging daartegen in hoger beroep en stelt dat er wel sprake is geweest van verkrachting. Het OM eist in het hoger beroep 2,5 jaar cel tegen de rapper voor twee verkrachtingen en één aanranding.

Het gerechtshof in Amsterdam doet op 7 mei uitspraak in de zaak.