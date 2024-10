Agent niet vervolgd voor gebruik waterkanon bij XR, inzet was 'noodzakelijk'

De politie mocht een waterkanon inzetten bij twee demonstraties van Extinction Rebellion op de A12 in september 2023. Drie demonstranten hadden achteraf aangifte gedaan van mishandeling en schending van de geweldsinstructie door de politie. Het Openbaar Ministerie meldt nu dat de inzet "noodzakelijk" was. De politiemensen tegen wie aangifte was gedaan, worden dan ook niet vervolgd.

Tijdens de protesten op 18 en 23 september vorig jaar blokkeerden demonstranten van de klimaatbeweging het einde van de A12 in Den Haag. Omdat de demonstranten de openbare orde verstoorden en weigerden te vertrekken, mocht de politie het waterkanon inzetten, volgens het Openbaar Ministerie. Ook is het middel op de juiste manier ingezet, zegt het OM.

Tijdens het klimaatprotest van Extinction Rebellion september 2023 sloten zeker honderd Duitse activisten zich aan bij de wegblokkade van de A12 bij Den Haag.

0:56 Politie zet waterkanon in bij A12-protest