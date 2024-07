Zware crash op N395: bestuurder zwaargewond, passagier overleden

Op de N395 tussen Diessen en Middelbeers heeft zich vanmiddag een eenzijdig ongeval voorgedaan. Een auto is, om nog onbekende redenen, tegen een boom gebotst. Bij dit ongeval overleed een 72-jarige vrouw, meldt de politie.

Ondanks de snelle inzet van de brandweer, ambulance en een traumahelikopter konden de hulpverleners de overledene niet reanimeren. De bestuurder van het voertuig, een 75-jarige man, raakte bekneld. Hij is zwaargewond en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Een hondje die in de auto zat raakte ook gewond en is met de dierenambulance meegenomen.

De politie onderzoekt momenteel de oorzaak van het ongeval. Als gevolg van het ongeval is de N395 tussen Diessen en Middelbeers volledig afgesloten voor het verkeer.