Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grote boom valt op woning Deense ambassadeur: 'Gebouw trilde'

Ongeluk

Vandaag, 14:35

Link gekopieerd

Een grote boom is maandagochtend omgevallen en tegen de ambtswoning van de Deense ambassadeur terechtgekomen, meldt Omroep West. Het gaat om een paardenkastanje die met kluit en al tegen de gevel van het monumentale pand aan de Sophialaan belandde. Niemand raakte gewond en de schade lijkt mee te vallen.

Een medewerker van het naastgelegen bedrijf CityGIS vertelt dat het gebouw trilde toen de boom neerkwam. “Maar geen enkele ruit is gesneuveld”, zegt hij. De brandweer sloot de straat af en controleerde ter plekke de veiligheid. Toen de situatie veilig bleek hebben ze het incident overgedragen aan de groenvoorziening van de gemeente, zij gaan de boom in stukken zagen en opruimen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Risico

Volgens de woordvoerder van wethouder buitenruimte Robert Barker is de gemeente nog niet op de hoogte gesteld van het incident. In de wijk staan meer grote bomen, dus de gemeente zoekt uit hoe de boom kon omvallen en of er meer risico's zijn.

Beeld: Regio15

Beeld: Regio15

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Milan (24) spaart na dwarslaesie maanden voor rolstoelbus, na drie weken al gestolen
Milan (24) spaart na dwarslaesie maanden voor rolstoelbus, na drie weken al gestolen
Kou slaat toe: eerste natte sneeuw van het seizoen onderweg
Kou slaat toe: eerste natte sneeuw van het seizoen onderweg

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.