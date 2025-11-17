Grote boom valt op woning Deense ambassadeur: 'Gebouw trilde'

Een grote boom is maandagochtend omgevallen en tegen de ambtswoning van de Deense ambassadeur terechtgekomen, meldt Omroep West. Het gaat om een paardenkastanje die met kluit en al tegen de gevel van het monumentale pand aan de Sophialaan belandde. Niemand raakte gewond en de schade lijkt mee te vallen.

Een medewerker van het naastgelegen bedrijf CityGIS vertelt dat het gebouw trilde toen de boom neerkwam. “Maar geen enkele ruit is gesneuveld”, zegt hij. De brandweer sloot de straat af en controleerde ter plekke de veiligheid. Toen de situatie veilig bleek hebben ze het incident overgedragen aan de groenvoorziening van de gemeente, zij gaan de boom in stukken zagen en opruimen.

Risico

Volgens de woordvoerder van wethouder buitenruimte Robert Barker is de gemeente nog niet op de hoogte gesteld van het incident. In de wijk staan meer grote bomen, dus de gemeente zoekt uit hoe de boom kon omvallen en of er meer risico's zijn.