Hardloper Lisa (23) voor dood achtergelaten na aanrijding, bestuurder rijdt door

Maandagavond is Lisa (23) tijdens een rondje hardlopen aangereden in 's-Gravenzande. Haar vader, Jacco van Dam, vertelt tegen Hart van Nederland dat zijn dochter zwaargewond in het ziekenhuis ligt: "Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd, misdadig!"

Lisa werd van achteren op het fietspad aangereden, waarna de bestuurder van de auto doorreed. Een fietser zag de vrouw liggen en schakelde de hulpdiensten in. Ze is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is Lisa stabiel, maar flink toegetakeld, vertelt haar vader: "Ze heeft drie gebroken ribben, scheuren in haar nekwervels, een gekneusde long en een wond in haar bovenbeen. De herstelperiode gaat nog wel een tijdje duren."

Onderzoek

Volgens de politie reed de bestuurder in een Mini Cooper. Een koplamp en een ring daarvan lagen op het wegdek. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen en mensen met camerabeelden zich dringend te melden.

Ring van de koplamp van een Mini Cooper. Beeld: Jacco van Dam

De Nieuwelaan, waar Lisa werd aangereden, ligt deels open. Het weggedeelte richting de N220 is afgezet voor doorgaand verkeer. Volgens Jacco reed de auto op het fietspad. "Hij reed op een plek waar je niet met een auto mag rijden." De vader roept de bestuurder op om verantwoordelijkheid te nemen en zich te melden bij de politie: "Zeker een dag na het ongeval. Mijn dochter is verpleegkundige, ik hoop dat ze uiteindelijk haar beroep weer kan uitoefenen."