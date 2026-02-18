Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Hardloper Lisa (23) voor dood achtergelaten na aanrijding, bestuurder rijdt door

Hardloper Lisa (23) voor dood achtergelaten na aanrijding, bestuurder rijdt door

Ongeluk

Vandaag, 09:37 - Update: 20 minuten geleden

Link gekopieerd

Maandagavond is Lisa (23) tijdens een rondje hardlopen aangereden in 's-Gravenzande. Haar vader, Jacco van Dam, vertelt tegen Hart van Nederland dat zijn dochter zwaargewond in het ziekenhuis ligt: "Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd, misdadig!"

Lisa werd van achteren op het fietspad aangereden, waarna de bestuurder van de auto doorreed. Een fietser zag de vrouw liggen en schakelde de hulpdiensten in. Ze is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is Lisa stabiel, maar flink toegetakeld, vertelt haar vader: "Ze heeft drie gebroken ribben, scheuren in haar nekwervels, een gekneusde long en een wond in haar bovenbeen. De herstelperiode gaat nog wel een tijdje duren."

Onderzoek

Volgens de politie reed de bestuurder in een Mini Cooper. Een koplamp en een ring daarvan lagen op het wegdek. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen en mensen met camerabeelden zich dringend te melden.

Ring van de koplamp van een Mini Cooper. Beeld: Jacco van Dam

Ring van de koplamp van een Mini Cooper. Beeld: Jacco van Dam

De Nieuwelaan, waar Lisa werd aangereden, ligt deels open. Het weggedeelte richting de N220 is afgezet voor doorgaand verkeer. Volgens Jacco reed de auto op het fietspad. "Hij reed op een plek waar je niet met een auto mag rijden." De vader roept de bestuurder op om verantwoordelijkheid te nemen en zich te melden bij de politie: "Zeker een dag na het ongeval. Mijn dochter is verpleegkundige, ik hoop dat ze uiteindelijk haar beroep weer kan uitoefenen."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Ravage na achtervolging waarbij voortvluchtige en politiewagen crashen
Ravage na achtervolging waarbij voortvluchtige en politiewagen crashen
Scooterrijdster (23) overlijdt bij ongeluk in Beek en Donk
Scooterrijdster (23) overlijdt bij ongeluk in Beek en Donk

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.