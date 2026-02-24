Grote bouwkraan stort neer op kantoorpand in Rotterdam

Een grote bouwkraan van ongeveer 40 meter hoog is dinsdag op het parkeerdek van een kantoorpand in Rotterdam gevallen. Dat meldt de veiligheidsregio. De kraan hangt deels boven de weg. Hulpdiensten zijn ter plaatse.

Het incident gebeurde aan de Dynamostraat. De kraanmachinist is er met de schrik vanaf gekomen, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Verder is niemand gewond geraakt.

De woordvoerder weet nog niet hoe groot de schade aan het parkeerdek en het kantoorpand is. In het gebouw zijn volgens haar verschillende bedrijven gevestigd. Die worden uit voorzorg ontruimd. "Er kunnen loshangende delen aan het gebouw zitten en mogelijk is er sprake van puinresten."

De Dynamostraat is afgesloten. De mensen die het kantoorpand moesten verlaten, worden opgevangen in het nabijgelegen zorgcentrum Intermezzo.