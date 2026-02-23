Motorrijder overlijdt bij ongeval op A15 bij Europoort

Ongeluk
Vandaag, 06:39
Een motorrijder is zondagavond om het leven gekomen bij een ernstig ongeval op snelweg A15 ter hoogte van Europoort.
De weg was door het ongeluk in de richting van Rotterdam vanaf hectometerpaal 31,1 tijdelijk afgesloten voor onderzoek.
Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.
