Militair gereanimeerd na incident bij oefening Maasvlakte

Ongeluk

Vandaag, 18:34

Een militair is dinsdag rond 11.00 uur gewond geraakt bij een incident tijdens een oefening op de Maasvlakte. Dat gebeurde op het terrein van de brandweertrainingslocatie RelyOn Fire Academy. De militair moest worden gereanimeerd en is inmiddels bij kennis, bevestigt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee aan Hart van Nederland.

Volgens de Koninklijke Marechaussee ging het mis tijdens een militaire oefening op het water. De militair belandde in het water en bleef daar enige tijd onder. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en begonnen direct met reanimeren.

Na de reanimatie is het slachtoffer met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is misgegaan tijdens de oefening wordt nog onderzocht. De marechaussee laat weten dat er geen sprake is van nalatigheid of strafbare feiten, maar dat het gaat om een noodlottig ongeval.

Door Redactie Hart van Nederland

