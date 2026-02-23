Volg Hart van Nederland
Bomen vallen op flat en auto's: flinke schade in Katwijk en Den Haag

Ongeluk

Vandaag, 14:26

Twee omgevallen bomen hebben in de nacht voor schade gezorgd in Den Haag en Katwijk. In Katwijk viel maandagochtend een boom van ruim vijftien meter tegen een flat aan de Hoorneslaan. Daarbij werden balkons geraakt en sneuvelde een ruit. In de Kaapstraat in Den Haag kwam afgelopen nacht een boom op een geparkeerde auto terecht. Twee andere voertuigen raakten licht beschadigd.

Bewoners van een flatgebouw in Katwijk werden maandagochtend opgeschrikt door een harde knal. Een grote boom van ruim vijftien meter viel tegen het gebouw aan, wat zorgde voor een doffe dreun. De boom was waarschijnlijk door zijn eigen gesteldheid omgevallen. Mogelijk speelde ook de wind een rol.

De brandweer kwam met twee voertuigen ter plaatse. Met een ladderwagen werd een klein deel van de boom afgezaagd. Nadat dit was gebeurd, leunde het zware deel van de boom nog op een balkon. Uiteindelijk werd een touw om de boom gedaan om deze in de juiste richting te trekken. Daardoor werd verdere schade voorkomen. De boomdelen worden later opgeruimd.

Rot

De boom die in Den Haag op een geparkeerde auto terechtkwam en twee andere voertuigen licht beschadigde, bleek van binnen grotendeels te zijn doorgerot. Hij stond al op de planning om vervangen te worden.

Door Redactie Hart van Nederland

