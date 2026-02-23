Omwonende naar ziekenhuis bij grote brand in Amsterdam

In een winkel in de Maasstraat in Amsterdam is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken, waarna het vuur oversloeg naar de woning erboven. Een bewoner van een nabijgelegen huis ademde veel rook in en is naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond rond 02.45 uur in een zaak op de begane grond. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Niet veel later sloegen de vlammen over naar de bovenliggende woning.

Een persoon uit een van de nabijgelegen woningen ademde veel rook in tijdens de brand en moest daarom naar het ziekenhuis worden vervoerd.

Iets na 03.30 uur werd het sein brand meester gegeven.