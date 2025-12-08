Persoon omgekomen bij aanrijding op N59 bij Goeree-Overflakkee

Een persoon is maandag omgekomen bij een ongeluk op de N59 ter hoogte van Ooltgensplaat. Dat meldt de politie, die nog niet meer details weet over de oorzaak van het verkeersongeluk op Goeree-Overflakkee. De weg op het Zuid-Hollandse eiland is in beide richtingen afgesloten.

Op X schrijft de politie dat er onderzoek wordt gedaan naar de toedracht van dit ongeval. Op videobeelden is te zien hoe er zwarte schermen worden geplaatst rondom de plek van het ongeval.