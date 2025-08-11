Terug

Melkwagen kantelt op N59 bij Bruinisse, weg nog de hele ochtend dicht

Ongeluk

Vandaag, 06:40

Een vrachtwagen vol melk is in de nacht van zondag op maandag gekanteld op de N59 bij Bruinisse. De chauffeur raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De weg is door het ongeluk zeker tot begin van de middag dicht.

Rond 03.45 uur ging het mis vlakbij de aansluiting met de Philipsdam (N257). De tankwagen kwam op z’n kant terecht naast de weg. Hulpdiensten rukten direct uit. Brandweer en ambulance waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen aan de bestuurder, die met onbekende verwondingen werd afgevoerd.

Volgens Rijkswaterstaat zat de vrachtwagen vol met melk, waarvan een deel is weggelopen uit de tank. De rest van de lading zit nog in de wagen.

De Verkeerspolitie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Ondertussen is bergingsbedrijf Kuzee ingeschakeld om de gekantelde tankwagen weg te halen. Naar verwachting wordt de weg rond 14.00 uur weer vrijgegeven.

Weg tot de middag dicht

De N59 richting Oude-Tonge en Steenbergen is voorlopig dicht. Verkeer wordt via de Parallelweg en de omleidingsroute U21 geleid. Naar verwachting blijft de weg zeker tot begin van de middag afgesloten.

Automobilisten in de regio worden geadviseerd om rekening te houden met flinke vertraging en extra reistijd.

