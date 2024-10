Heftig ongeval op N59 in Zeeland: dode en zwaargewonde bij botsing auto's

Bij een botsing tussen twee auto's op de N59 bij Nieuwerkerk in Zeeland is in de nacht van zaterdag op zondag een dode gevallen. Een tweede bestuurder raakte zwaargewond.

De twee automobilisten zaten enige tijd in hun auto's bekneld, zegt de veiligheidsregio. Eén persoon werd nadat hij uit zijn voertuig was bevrijd behandeld door ambulancepersoneel. De bestuurder van het tweede voertuig was toen al overleden. Voor het ongeval werden meerdere ambulances en een traumahelikopter ingezet.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het dodelijk ongeval. De weg is daarom afgesloten.

ANP