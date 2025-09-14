Automobilist richt enorme ravage aan na meerdere aanrijdingen in Wassenaar

Een automobilist heeft zondagochtend voor grote schade gezorgd bij meerdere aanrijdingen in Wassenaar. Daarbij heeft hij zeker vijf voertuigen, een lantaarnpaal en een verkeersbord geraakt. De auto zelf liep bij het ongeval een lekke band op.

De bestuurder vertrok rond 08.15 uur vanaf de 's-Heerenbergstraat in de Zuid-Hollandse plaats en heeft daar en in de omgeving zeker vijf voertuigen geraakt. Na dit incident reed de bestuurder door en heeft hij op een rotonde in de buurt een verkeersbord uit de grond gereden. De auto liep daarbij een lekke band op.

Daarna is de bestuurder met een lekke band doorgereden waarbij hij na ongeveer 400 meter verderop tegen twee geparkeerde auto's reed. Omwonenden meldden dat de automobilist daarna nog, tevergeefs, probeerde om achteruit weg te rijden. De politie was snel ter plaatse om de bestuurder aan te houden.

De automobilist zou onder meer onder invloed achter het stuur hebben gezeten. Er wordt nog onderzocht of hij niet meer voertuigen heeft geraakt.