Gestolen auto crasht na wilde achtervolging in Roosendaal

De bestuurder van een gestolen auto is donderdagmiddag aangehouden na een wilde achtervolging door Roosendaal. Agenten zagen het voertuig met Hongaars kentekenplaten rijden op de Leemstraat. Nog voordat ze een stopteken konden geven, ging de bestuurder er al vandoor, meldt Politie Roosendaal op Instagram.

De vlucht eindigde spectaculair toen de automobilist via het gras probeerde te ontsnappen en een verkeersbord omver reed. In de bocht reed hij echter over betonblokken, waardoor de onderzijde van de auto zwaar beschadigd raakte. Het motorblok brak zelfs af, waardoor de auto onbestuurbaar werd.

Bestuurder getaserd

De bestuurder stapte uit en probeerde te voet verder te vluchten, maar werd kort daarna door de politie getaserd en aangehouden. Ook de bijrijder werd aangehouden, maar die mocht na kort onderzoek weer vertrekken.

Uit onderzoek bleek dat de kentekenplaten niet bij de auto hoorden en mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Het voertuig zelf was gestolen in België. Bij de achtervolging raakte niemand gewond.