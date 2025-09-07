Auto vliegt door heg en eindigt in tuinhuisje: enorme ravage in Asten

Een automobiliste heeft zaterdagavond een flinke ravage aangericht in Asten. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Over een afstand van enkele honderden meters reed ze allerlei objecten omver, waarna haar chaotische rit eindigde in een tuinhuisje achter een woning aan de Bergweg.

De automobiliste verloor de controle over het stuur op een verkeersplein. Ze raakte onder meer een verkeersbord en een bord in de berm. Daarna reed ze over de stoep, door een gemeentetuintje, en botste tegen een boom en nóg een verkeersbord. Ook een paaltje dat het voetpad van de weg scheidt werd omver gereden.

Vervolgens ging de auto door een voortuin, ramde een hekwerk, reed dwars door een heg en eindigde uiteindelijk in een tuinhuisje achter een woning.

Volgens een correspondent ter plaatse is de bestuurster met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan dit niet bevestigen.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en is een buurtonderzoek gestart. Getuigen of mensen die schade hebben opgelopen, worden opgeroepen zich te melden bij de politie.