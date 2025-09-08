Scooterrijdster (20) belandt onder auto in Alphen aan den Rijn

Een vrouw (20) op een scooter is maandagochtend in botsing gekomen met een auto op een kruising in Alphen aan den Rijn. Ze gleed door en is onder de auto beland. De brandweer heeft de auto opgetild om de vrouw onder de auto vandaan te kunnen halen.

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Europalaan en de Euromarkt. De auto sloeg rechtsaf, terwijl de scooterbestuurster rechtdoor ging. Bij het remmen gleed ze uit en belandde onder de auto, laat een woordvoerder van de politie weten aan Hart van Nederland.

De brandweer moest de auto optillen om het slachtoffer eronder uit te halen, waarna ze naar het ziekenhuis is overgebracht. Volgens de correspondent ter plaatste zou het dragen van een helm het leven van de vrouw hebben gered. De helm zat namelijk klem tussen het wegdek en de auto. Het slachtoffer is in dit geval slechts lichtgewond geraakt. Ook de auto liep enige schade op, er zit een deuk bij de linkervoorzijde.