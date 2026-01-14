Buurt geschokt na explosie en brand in Vlissingen: 'Het leek wel oorlog'

De explosie en brand in een wooncomplex aan de Schutterijstraat in Vlissingen hebben dinsdagavond een flinke ravage aangericht. Meerdere appartementen en auto’s raakten beschadigd en veel bewoners moesten midden in de nacht hun huis uit. In de buurt zit de schrik er woensdagochtend nog goed in.

Rob en Stijnie Maas wonen schuin boven het appartement waar de explosie plaatsvond. "Het was bizar, niet normaal. Het was een enorme klap. Het leek wel oorlog. Je zit lekker op je stoel en ineens gebeurt dit", vertelt Rob aan Hart van Nederland. "Het lijkt alsof er een bom is ontploft. Het is binnen een gigantische puinhoop."

Het stel ging zo snel mogelijk naar buiten. "We zagen niets door de rook en voelden de hitte van de vlammen. We hebben snel de hond en wat spullen meegenomen en zijn hand in hand naar buiten gegaan", omschrijft Stijnie. "De schade is groot, maar gelukkig mankeert ons niets."

Onbewoonbaar

Het appartement van Rob en Stijnie is onbewoonbaar verklaard. Bijna alles in de woning was nieuw, want het stel woont er pas twee maanden. "We zijn op zoek naar een nieuwe plek, maar we hebben nog niets gehoord van de woningbouw of de gemeente. Er is weinig communicatie. We weten niet waar we vannacht kunnen slapen."

De bewoner van het appartement waar de explosie plaatsvond, kenden zij niet goed. "Hij ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis." Naast deze bewoner raakten nog twee andere mensen gewond. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis. Volgens een politiewoordvoerder gaat de politie niet uit van een misdrijf. De veiligheidsregio is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de explosie.