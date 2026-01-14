Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bewoners na explosie Vlissingen nog niet terug naar huis

Ongeluk

Vandaag, 21:43

Link gekopieerd

Bewoners van het wooncomplex in Vlissingen waar dinsdagavond een explosie plaatsvond, kunnen woensdagavond nog niet naar huis. Dat geldt voor alle 32 woningen in het complex. Per woning wordt nog bekeken wanneer het weer veilig is om terug te keren, laat de gemeente weten.

Rob en Stijnie Maas wonen schuin boven het appartement waar de explosie plaatsvond. "Het was bizar, niet normaal. Het was een enorme klap. Het leek wel oorlog. Je zit lekker op je stoel en ineens gebeurt dit", vertelt Rob aan Hart van Nederland. "Het lijkt alsof er een bom is ontploft. Het is binnen een gigantische puinhoop." Veel auto's die beneden stonden raakten beschadigd.

Inloopmoment

Bij de explosie zijn drie mensen gewond geraakt. De bewoner van de woning waar de explosie ontstond, ligt nog in het ziekenhuis. Wat de oorzaak van de klap is, is nog niet duidelijk. Woningcorporatie l’Escaut organiseert donderdagochtend een inloopmoment voor omwonenden die vragen hebben.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Buurt geschokt na explosie en brand in Vlissingen: 'Het leek wel oorlog'
Buurt geschokt na explosie en brand in Vlissingen: 'Het leek wel oorlog'
Zware explosie in Vlissingen: meerdere gewonden na brand in seniorenflat
Zware explosie in Vlissingen: meerdere gewonden na brand in seniorenflat

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.