Bewoners na explosie Vlissingen nog niet terug naar huis

Bewoners van het wooncomplex in Vlissingen waar dinsdagavond een explosie plaatsvond, kunnen woensdagavond nog niet naar huis. Dat geldt voor alle 32 woningen in het complex. Per woning wordt nog bekeken wanneer het weer veilig is om terug te keren, laat de gemeente weten.

Rob en Stijnie Maas wonen schuin boven het appartement waar de explosie plaatsvond. "Het was bizar, niet normaal. Het was een enorme klap. Het leek wel oorlog. Je zit lekker op je stoel en ineens gebeurt dit", vertelt Rob aan Hart van Nederland. "Het lijkt alsof er een bom is ontploft. Het is binnen een gigantische puinhoop." Veel auto's die beneden stonden raakten beschadigd.

Inloopmoment

Bij de explosie zijn drie mensen gewond geraakt. De bewoner van de woning waar de explosie ontstond, ligt nog in het ziekenhuis. Wat de oorzaak van de klap is, is nog niet duidelijk. Woningcorporatie l’Escaut organiseert donderdagochtend een inloopmoment voor omwonenden die vragen hebben.