Hond overleden bij verkeersongeval in Zeeuwse Scharendijke

Bij een eenzijdig verkeersongeval in het Zeeuwse Scharendijke is in de nacht van dinsdag op woensdag een hond overleden. Dat meldt de politie woensdag. De hond zat samen met de 74-jarige bestuurder van het voertuig en drie medepassagiers in een auto die van de weg raakte. Alle inzittenden raakten bij het ongeval gewond.

Bij het insturen van een flauwe bocht op de Ringdijk kwam het voertuig in de berm terecht. De bestuurder verloor de macht over het stuur, waarna hij tegen een verkeerspaal reed en vervolgens tegen een boom botste.

Hondenmand door auto geslingerd

Naast de bestuurder zat een passagier. Op de achterbank zaten nog twee medepassagiers met tussen hen in een mand met daarin twee hondjes. Door de klap tegen de boom belandden de achterpassagiers, die vermoedelijk geen gordel droegen, tussen de voorstoelen en de achterbank. Ook de hondenmand werd door de auto geslingerd.

Het ongeval werd een van de hondjes fataal. De bestuurder van de auto raakte bekneld en werd door de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd. Ook de andere passagiers raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake was van het gebruik van alcohol of andere middelen.