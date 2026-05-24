'Na bootongeluk Drimmelen vermiste hond overleden teruggevonden'

Hondje Blue, die vorige week zaterdag vermist raakte nadat een boot omsloeg op rivier de Amer bij Drimmelen, is overleden teruggevonden. Dat meldt Omroep Brabant na berichtgeving van Hondenzoekteam Braboland.

Vier opvarenden moesten na het ongeluk door hulpdiensten uit het water worden gered. Ze werden met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht. Van de één jaar oude Australian Shepherd ontbrak sindsdien ieder spoor.

Grootschalige zoekactie

Hondenzoekteam Braboland kreeg lucht van het incident en zette gelijk een grootschalige actie op om de hond te lokaliseren.

Plekken langs het water werden per boot afgezocht door een groep vrijwilligers, maar dat leverde niets op. Het team verspreidde flyers bij omliggende ondernemingen, bekeek lokale camerabeelden en creëerde een WhatsAppgroep voor mensen die uit wilden kijken voor Blue.

Op Eerste Pinksterdag, na iets meer dan een week zoeken, werd Blue in het water aangetroffen. De baasjes van Blue hebben hem inmiddels opgehaald.